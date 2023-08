Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più. Terminata per l’ennesima volta la storia d’amore con il marito Stefano De Martino, la showgirl argentina avrebbe deciso di voltare velocemente pagina. Nella sua vita (e nel suo cuore), sarebbe già entrato un nuovo uomo, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.

In contemporanea agli scatti social in cui Elio Lorenzoni, seppur in penombra, appare sul profilo di Belen Rodriguez, la rivista GrandHotel ha pubblicato la paparazzata con protagonista la presunta coppia in uno degli ultimi weekend trascorsi insieme.

I due avrebbero trascorso del tempo insieme sull’Isola di Albarella, insieme alla famiglia Rodriguez e dopo la nuova separazione da Stefano De Martino, Belen non sembra intenzionata a nascondersi, ma soprattutto a subire i giudizi dei suoi follower/hater.

Dopo le recenti paparazzate e gli scatti social che immortalano Elio a cavallo, non sono mancate le critiche sotto il profilo della showgirl, la quale tra le sue Instagram Stories è intervenuta condividendo uno sfogo che ha il sapore della frecciatina.

Belen ha voluto condividere il post scritto dal paroliere Paolo Borzacchiello il quale esordisce: “I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta”:

Se fossi in te…” Non sei in me. “Io al tuo posto farei”. Non ci sei. “Se posso darti la mia opinione non richiesta”. Non puoi. “Non sta a me dirlo”. Esatto. “So che non è affare mio ma…”. No. Con coloro che sentono l’insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flatulenze verbali, non si discute: si cambia stanza.