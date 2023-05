Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo genitori? No, questa volta la celebre coppia è in dolce attesa di un tenero nipotino di cui potersi occupare in maniera amorevole.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino zii: l’inatteso annuncio

Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano, ha svelato, condividendo un post Instagram molto bello, di essere incinta del suo primo figlio:

Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne.

Adelaide è fidanzata con Diego Di Domenico, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo ma che ha già avuto una figlia nata da una precedente relazione.

Ecco cosa scriveva Chi Magazine lo scorso gennaio:

Lui si chiama Diego, più grande di Adelaide e con una storia precedente con la cantante neomelodica Mavi dalla quale ha avuto una figlia. Le ha già regalato l’anello di fidanzamento. Diego e Adelaide hanno trascorso il natale con Belen e Stefano, a Napoli.

Tra i messaggi di affetto, troviamo sotto il post gli auguri di Paola Di Benedetto, Nilufar Addati e Tosca D’Aquino.