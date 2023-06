Ci risiamo: a distanza di pochi giorni dall’ultima smentita, ecco che torna il gossip su Belen Rodriguez e la presunta crisi con Stefano De Martino. Cosa avrebbe riacceso l’attenzione, questa volta? La showgirl argentina sarebbe in quel di Napoli con il figlio Santiago. I due avrebbero raggiunto Stefano De Martino, eppure dell’uomo non ci sarebbe traccia nei tag e sui social della conduttrice de Le Iene.

Belen Rodriguez, che fine ha fatto Stefano De Martino? Torna l’incubo crisi

Mentre i fan della coppia sperano di poter vedere insieme – anche sui social – Belen e Stefano, i due disattendono le aspettative ed alimentano il gossip su una loro nuova profonda crisi. Ma è davvero così?

La showgirl, nel frattempo, si mostra sui social da sola e sfoggia per l’occasione la famosa ‘farfallina’ che tanto la rese famosa sul palco del Festival di Sanremo, quando sollevò un vero e proprio polverone. Secondo Leggo.it, Belen Rodriguez starebbe passando un piacevole soggiorno in quel di Napoli, in un resort nei pressi del mare.

E Stefano De Martino? Dell’ex ballerino nessuna traccia social insieme né tag. Sintomo di una crisi? Chissà… Belen nel frattempo ammicca sui social e si rilassa ma i fan attendono con ansia un segno rassicurante della coppia.