Un weekend romantico, l’ultimo vissuto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, questa volta da soli senza il figlio Santiago. La coppia, ormai da qualche settimana tornata insieme – anche se mancano le conferme ufficiali – hanno deciso di trascorrere il fine settimana del Primo Maggio nel Golfo di Napoli, fermandosi a pranzo in un romantico ristorante vista mare.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Napoli

Ancora un nuovo avvistamento di coppia, quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se per le festività di Pasqua i due volti noti del gossip avevano deciso di trascorrere del tempo in famiglia sull’Isola di Albarella, questa volta la showgirl argentina e l’ex ballerino hanno scelto Napoli per trascorrere il fine settimana del Primo Maggio.

Questa volta la ‘scusa’ del figlio Santiago non regge dal momento che secondo i ben informati Stefano e Belen avrebbero trascorso il weekend da soli nella città di origini di De Martino, all’insegna del romanticismo.

La coppia, lo scorso sabato si è fermata a pranzo nel romantico e caratteristico ristorante Rosiello, vista mare, ma sebbene abbia cercato di mantenere un basso profilo sarebbe poi stata tradita dai social del locale che ha diffuso le foto di Belen e Stefano insieme. E’ pur vero che non ci è dato sapere se con loro vi fossero altre persone. Come scrive Fanpage.it, non è da escludere la presenza di Emanuele Filiberto.

Tuttavia la coppia avrebbe trascorso insieme anche la giornata del Primo Maggio ma senza Santiago e la piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto da Antonino Spinalbese. I due bambini sarebbero rimasti con i nonni.

Stefano e Belen si sarebbero poi concessi una gita in barca nelle acque del Golfo di Napoli, a bordo dello yacht di proprietà di De Martino e che porta il nome del figlio Santiago. A ‘parlare’ questa volta sono i social di entrambi che però almeno pubblicamente hanno preferito non mostrarsi ancora insieme.