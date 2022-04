Nuovi scatti di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i due è ufficialmente tornato il sereno, o almeno così sembrerebbe dagli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi. Il più restio a parlarne continua ad essere proprio l’ex ballerino che anche intervistato qualche tempo fa da Mara Venier aveva messo una sorta di veto alla parentesi dedicata alla sua relazione con Belen.

Belen e Stefano, nell’ultima paparazzata pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sono ritratti a Parco Sempione a Milano insieme al figlio Santiago ed alla piccola Luna Marì, la bambina che la showgirl ha avuto dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese.

Dalle foto su Chi emerge un quadretto familiare dal quale trapela tutta la loro serenità ritrovata. Stando a quanto trapela dal settimanale, i primi a giungere al parco sarebbero stati Stefano e Santiago in tenuta sportiva. Padre e figlio hanno così trascorso del tempo insieme giocando a basket. Poi a raggiungerli sono state Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì e tutti e quattro hanno trascorso il resto del pomeriggio come una vera e propria famiglia allargata.

Dopo aver assistito alla partita tra padre e figlio, Belen si è lasciata andare ad un gesto tenero, una carezza al capo dell’ex marito, che non è sfuggito all’occhio attento dei paparazzi. In merito scrive il settimanale:

Quella carezza che Belén fa sul capo di Stefano significa molto: è il segnale di una ritrovata armonia, il sigillo di due ex che sono tornati a essere una coppia, pure senza dichiarazioni ufficiali. Sì, non ci sono conferme dai diretti interessati, che mantengono per ora, il riserbo su quello che stanno vivendo. Ma alcuni giri di parole fanno capire come vogliano affrontare il presente e quali siano i progetti per il futuro.