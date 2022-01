Appare difficile, per non dire impossibile, per Belen Rodriguez e Stefano De Martino riuscire a sfuggire ai paparazzi, che da qualche tempo si sono intensificati sotto le rispettive abitazioni milanesi. Il motivo è presto detto: dopo la conferma (involontaria?) da parte della showgirl che ha ammesso di essere tornata single attraverso le sue Instagram Stories, sarebbe diventato sempre più insistente il riavvicinamento a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ritorno di fiamma confermato?

I due ex marito e moglie sono tornati a rifrequentarsi come un tempo? Se, infatti, ad unirli per sempre sarà il figlio Santiago, pare tuttavia che i due abbiano ritrovato un’intesa molto più intima rispetto a quella di semplici genitori.

Negli ultimi giorni sia il settimanale Chi che Whoopsee si erano occupati del gossip con foto e dettagli inediti. Adesso a paparazzare nuovamente la coppia è stato anche il settimanale Oggi che ha pubblicato in esclusiva alcune foto che immortalano Belen e Stefano insieme, in piena notte, mentre passeggiano per le vie milanesi dopo essere usciti dall’abitazione del conduttore. Si legge nella didascalia agli scatti:

Sono le due del mattino e Belén e Stefano escono da casa di lui col cane, il labrador Choco…

Ulteriori dettagli arrivano sempre da Oggi, come ripreso anche dai colleghi di Novella2000:

Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. Belen⁠ Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto, in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui⁠.

Il ritorno di coppia è ormai confermato? Antonino Spinalbese per il momento sembra essere sparito dai radar, salvo qualche comparsa social insieme alla figlia Luna Marì avuta proprio dalla showgirl, mentre Belen e Stefano sembrerebbero sempre più affiatati.