Belen Rodriguez sta male? La verità delle sue condizioni

Belen Rodriguez, come sta davvero

Negli ultimi giorni attorno a Belen Rodriguez si è creato un clima di forte agitazione, alimentato da voci incontrollate seguite alla sua partecipazione all’evento organizzato da Vanity Fair. Molti hanno ipotizzato problemi seri, ma la realtà è molto più semplice e rassicurante di quanto raccontato.

La showgirl, infatti, ha spiegato apertamente di essere alle prese con attacchi di panico e di essere seguita da una specialista che le ha prescritto una terapia farmacologica. Come succede spesso con questo tipo di medicinali, possono comparire effetti collaterali fastidiosi, ed è proprio uno di questi che avrebbe influito sul suo aspetto e sul suo stato durante l’intervista che ha fatto tanto discutere.

Fonti vicine alla Rodriguez assicurano che Belen sta bene e che non c’è nessuna situazione d’emergenza. Intorno a lei c’è un gruppo di persone fidate che la supportano con discrezione e affetto in questo passaggio delicato.

Con Stefano De Martino?

Sereno anche il rapporto con i padri dei suoi figli: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese collaborano con lei senza tensioni, garantendo un clima familiare stabile. Proprio grazie a questo equilibrio Belen ha potuto presenziare all’evento: mentre lei lavorava, i bambini erano con i loro papà.

A farle compagnia, nelle ultime ore, anche gli amici di sempre. Si parla di una serata tranquilla, trascorsa in casa tra chiacchiere e una pizza condivisa, segno che attorno a lei non c’è alcun caos.

In sintesi, la situazione è molto meno preoccupante rispetto a quanto emerso online, e chi le è vicino conferma che Belen sta affrontando tutto con lucidità e il sostegno delle persone care.