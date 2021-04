Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Bellissima come sempre ed in attesa della secondogenita, Luna Marie, è innamoratissima del suo Antonino Spinalbese che presto diventerà padre per la sua prima volta.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: matrimonio imminente?

L’ormai ex parrucchiere Antonino Spinalbese è riuscito a fare breccia non solo nel cuore di Belen Rodriguez ma anche di Santiago, il primogenito avuto da Stefano De Martino, suo ex marito.

Ma a quando il fatidico “sì”? A lanciare l’indiscrezione bomba ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, il quale tra le pagine del quotidiano Libero ha dichiarato nelle passate ore:

Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono.

Ormai archiviato il matrimonio con Stefano De Martino, Belen è ormai pronta alla sua nuova vita. Manca sempre meno alla nascita della sua bambina e l’emozione del grande giorno è tanta. Ma la ciliegina sulla torna potrebbe ora essere rappresentata dal presunto imminente matrimonio che potrebbe quindi celebrarsi nelle prossime settimane prima della nascita della piccola in programma per il prossimo giugno.