Belen Rodriguez, scivolone a St. Moritz: il video virale

Belen Rodriguez, scivolone a St. Moritz: il video della sua disavventura fa il giro dei social

Belen Rodriguez è tornata virale sui social dopo un episodio curioso avvenuto durante la sua permanenza a St. Moritz. La showgirl, in viaggio nella nota località svizzera, è stata ripresa mentre tentava di scendere da un’auto parcheggiata su una strada completamente ghiacciata. Un’operazione semplice, trasformata però in una piccola avventura.

Nel filmato, caricato su TikTok da una ragazza presente sul posto, si vede Belen scendere dall’auto con addosso una pelliccia e un paio di tacchi decisamente poco adatti al ghiaccio. Il terreno è scivoloso e lei fatica a mantenere l’equilibrio, finché un passante non le porge la mano per aiutarla a rimettersi in piedi. “Eh… mi ha lasciata così. Mi ha lasciato, ha detto ‘sta cadendo’ e se n’è andato”, commenta ridendo la conduttrice, riferendosi probabilmente all’autista, anche se nulla è certo. Più che un rimprovero, sembra una battuta fatta con autoironia.

Nonostante il momento un po’ imbarazzante, Belen si mostra disponibile e sorridente con chi la riconosce e le rivolge un complimento. “Sei bellissima”, le dice una persona poco distante; lei risponde con gratitudine, senza perdere il buonumore.

Negli ultimi tempi Belen aveva raccontato di aver vissuto periodi complicati, parlando apertamente anche di un attacco di panico prima di un’intervista. Questa breve vacanza in montagna, quindi, sembra essere un’occasione per staccare e dedicarsi al proprio benessere. E il video virale, più che una caduta sfiorata, testimonia la sua leggerezza d’animo ritrovata: una donna che sa scherzare con se stessa, anche quando rischia di scivolare sul ghiaccio.