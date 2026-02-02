Belén Rodriguez rompe il silenzio su Maria De Filippi

Belén Rodriguez interviene pubblicamente sul suo rapporto con Maria De Filippi, rompendo il silenzio dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona che avevano alimentato voci su una presunta frattura tra le due. Lo fa dal salotto di Che Tempo Che Fa, dove ripercorre alcune tappe centrali della sua carriera televisiva e sceglie di soffermarsi sulle figure femminili che hanno avuto un ruolo decisivo nel suo percorso professionale.

Tra queste cita Maria De Filippi, insieme a Simona Ventura e Mara Venier, ringraziandole per il sostegno e gli insegnamenti ricevuti negli anni. A proposito della conduttrice di Mediaset, Belén parla con stima e riconoscenza, descrivendola come una donna dotata di grande lucidità e intelligenza, capace di trasmettere un modo di ragionare pragmatico e orientato alla crescita personale. Racconta che ogni confronto avuto con lei si è trasformato in un’occasione di apprendimento, quasi come se De Filippi avesse un approccio da analista, sempre attento alle persone che ha di fronte.

“Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”.

Le parole di Belén arrivano a pochi giorni dalle affermazioni di Fabrizio Corona, che nella sua rubrica Falsissimo ha proposto una ricostruzione ben diversa del rapporto tra le due. Secondo l’ex fotografo, la collaborazione a Tu sì que vales si sarebbe incrinata quando la showgirl argentina avrebbe chiesto un ruolo più rilevante all’interno del programma, dopo anni trascorsi al tavolo dei conduttori. Una richiesta che, sempre stando al racconto di Corona, non sarebbe stata accolta da Maria De Filippi.

Corona ha sostenuto che Belén ritenesse di avere ormai un curriculum tale da giustificare una posizione più centrale, magari come giudice, e che il rifiuto avrebbe segnato l’inizio di un progressivo allontanamento dai programmi Mediaset. Nel suo racconto, arriva persino a ipotizzare che questo episodio abbia avuto ripercussioni durature sulla presenza televisiva di Rodriguez, coinvolgendo anche altri programmi che avrebbero tentato di riportarla in video senza successo.

Le dichiarazioni di Belén a Che Tempo Che Fa sembrano però andare in una direzione opposta, lasciando intendere che, al di là delle indiscrezioni e delle ricostruzioni esterne, il legame umano e professionale con Maria De Filippi sia stato per lei fonte di crescita e ispirazione, più che di conflitto.