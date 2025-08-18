Belen Rodriguez, rissa in Sardegna: video dove lancia patatine

Belen Rodriguez e il battibecco al ristorante: “Lancia le patatine contro chi la riprende”

Il 2025 sembra essere un anno tutt’altro che sereno per Belen Rodriguez. Dopo la nota rottura con la sorella Cecilia avvenuta a marzo, i rapporti tra le due non si sarebbero più ricuciti (leggi qui i dettagli e cos’è successo). Ogni tentativo di riavvicinamento sarebbe infatti fallito e, secondo indiscrezioni, alla base delle tensioni ci sarebbe anche Ignazio Moser. La situazione familiare non è l’unica ad aver agitato la vita della showgirl: nelle ultime settimane si è parlato spesso di lei anche per alcuni episodi poco piacevoli accaduti in pubblico.

Dopo tre discussioni avvenute rispettivamente con una ragazza fuori da un ristorante a Milano, con un rider e poi con un benzinaio (qui il video), ecco che Belen torna a far parlare di sé con un nuovo episodio: questa volta è successo in Sardegna, precisamente in un locale di Porto Cervo.

La segnalazione: “Rissa in Sardegna, lei che lancia le patatine”

Gabriele Parpiglia, nella sua rubrica Chicchi di Gossip, ha raccontato i dettagli di quanto accaduto in un ristorante molto frequentato della Costa Smeralda. Secondo quanto riportato, Belen sarebbe salita a ballare su un tavolo durante la serata, ma alcuni clienti presenti nel locale hanno cominciato a riprenderla con i telefoni. A quel punto, la reazione di Belen non sarebbe stata affatto tranquilla.

“Rissa in Sardegna, il filmato di Belen che balla e lei lancia le patatine. Al ristorante Casa Fiori Chiari di Porto Cervo, in Sardegna (località in cui Belén è in vacanza da due mesi), poche sere fa, mentre la showgirl ballava sul tavolo, un gruppo di ragazzi romani seduti ai tavoli vicini ha iniziato a riprendere la scena con i cellulari, scatenando l’ira della showgirl argentina, che ha iniziato a lanciare contro i “guardoni social” le patatine rimaste sui piatti. Poi gli animi si sono sedati e la showgirl, che non era in dolce compagnia (pare sia già ai titoli di coda la storia con il giovanissimo Niccolò, anche perché lei si definisce single) ha continuato a ballare”.

Un momento di tensione che si è concluso senza conseguenze, ma che aggiunge un nuovo capitolo alla lista di momenti difficili vissuti pubblicamente da Belen negli ultimi mesi. Resta da capire se la showgirl interverrà per chiarire la sua versione dei fatti, oppure se deciderà di lasciar correre anche questa volta.