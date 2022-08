Belen Rodriguez provoca la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Il dettaglio che non passa inosservato

Da una parte Belen Rodriguez, dall’altra Giulia Tordini. Una è il passato, l’altra potrebbe rappresentare il futuro di Antonino Spinalbese, ex compagno della showgirl argentina ed a quanto pare prossimo concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore le due donne sembrano essersi stuzzicate via Instagram, in una sorta di botta e risposta attraverso le rispettive Stories. Una provocazione o pura coincidenza?

Belen Rodriguez provoca la fiamma di Antonino Spinalbese?

Diversi utenti avrebbero notato come Belen Rodriguez abbia in qualche modo replicato alla nuova fiamma di Antonino Spinalbese, suo ex compagno e padre di Luna Marì, attraverso le sue Instagram Stories. Le due donne, infatti, avrebbero pubblicato una foto molto simile a pochi minuti di distanza l’una dall’altra: solo una coincidenza?

Se Giulia Tordini ha postato uno scatto con il piatto in mano e come sfondo il mare, dall’altra Belen ha “risposto” con lo stesso scatto ma cambiando lo sfondo che in questo caso diventa una piscina. Che sia stata davvero solo una coincidenza?

Belen in questi giorni starebbe trascorrendo le vacanze estive con Stefano De Martino, con il quale è tornata ad essere una coppia dopo la storia finita con Antonino Spinalbese. Che si stia dilettando a stuzzicare adesso la sua nuova fiamma? Ciò che è certo è che i rapporti tra i due ex sembrerebbero essere tutt’altro che idilliaci ed i loro incontri sarebbero solo legati alle questioni riguardanti la piccola Luna Marì che ha compiuto da poco il suo primo anno.