Belen Rodriguez torna a far parlare di sé e confonde sui social. Il motivo? Uno scatto che la ritrae con Elio Lorenzoni, presunta sua nuova fiamma dopo Stefano De Martino. Tuttavia, a causa di alcuni spiacevoli commenti negativi, la showgirl avrebbe preferito eliminarla per poi postare una carrellata di scatti in cui è presente anche l’imprenditore lombardo.

Belen Rodriguez si mostra sui social con Elio Lorenzoni

“1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa…”, scrive Belen Rodriguez allegando una serie di scatti in cui c’è anche Elio, oltre ad un’ultima foto di un decennio fa che li ritrae insieme, a testimonianza di una conoscenza che va avanti da tempo.

Ma cosa vorrà dire esattamente Belen? Non tutti i follower ne hanno compreso il reale messaggio, ed infatti le ipotesi avanzate sono molteplici: la showgirl avrà voluto dire che sono solo amici? Che da un’amicizia di 10 anni fa è nato un amore? Che si amano da 10 lunghi anni? Non è chiaro.

Lei intanto provoca sui social, si espone da donna libera qual è e va ben oltre le critiche e le polemiche scaturite da un presunto nuovo amore. Ed è proprio questo che la differenzia da Stefano De Martino, il quale continua ad essere riservato e a non esporre sui social le sue nuove presunte conoscenze.

Ma la Rodriguez, ormai da anni, sa bene come muoversi nell’intricato e non sempre felice mondo del gossip. E mentre sotto ai commenti c’è chi si chiede sarcastico quando presenterà il suo nuovo amore ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, lei continua a vivere la sua vita a testa alta.