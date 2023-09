Belen Rodriguez approda in Rai, ecco dove la vedremo. Negli ultimi tempi la showgirl argentina è stata oggetto di intensa attenzione mediatica. La ex moglie di Stefano De Martino è stata ampiamente discussa sulle pagine di cronaca rosa per via della sua nuova storia d’amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Belen, oltre alla cronaca rosa è anche la regina della televisione italiana e, proprio per questo motivo, un altro argomento che ha suscitato notevole dibattito riguarda il suo futuro professionale.

Come è ormai noto, alcuni mesi fa la Rodriguez ha preso la decisione di lasciare Mediaset, rinunciando alla conduzione di programmi come “Le Iene” e “Tu si Que Vales”:

Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine, grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen