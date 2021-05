Belen Rodriguez accusata dalla sorella di un celebre calciatore di plagio? Questo è il nuovo scoop di gossip lanciato dal croccantissimo Santo Pirrotta in onda durante Ogni Mattina su TV8.

Pare anche che lei sia già passata alle vie legali. Vuole un risarcimento per questo presunto plagio. Io lancio una freccia a Belen. Per quale motivo avrebbe dovuto copiare la linea di Veronica, quando ha anche pubblicizzato la sua tuta?

Però proprio Belen ha appena lanciato anche lei una linea di tute insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, che sembrerebbe essere simile a quella di Veronica, che pare non l’abbia presa molto bene.

Cosa ne pensate? Vedremo se Belen vorrà rispondere a questa nuova indiscrezione sul suo conto…

Perfino influencer del calibro di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez riescono a vivere la gravidanza in modo più discreto e rispettoso di quella buffona viziata di Taola Purani

I conduttori di #Eurovision2022 per me dovrebbero essere Alessandro Cattelan, Achille Lauro, Renato Zero, Belen Rodriguez, Raffaella Carrà

— Marco Bertozzi (@marcobertozzi) May 23, 2021