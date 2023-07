Esplode un nuovo gossip in questa calda estate e la protagonista resta sempre lei, Belen Rodriguez. Se negli ultimi giorni si era parlato con una certa insistenza di una presunta crisi con Stefano De Martino, adesso sarebbe perfino spuntato un “nuovo fidanzato”. Ed a tal proposito sarebbe spuntato un video che secondo qualcuno potrebbe rappresentare la “prova”.

Belen Rodriguez, “nuovo fidanzato” al compleanno di Ignazio Moser? Esplode il gossip

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è davvero maretta in corso? Pare che entrambi abbiano recentemente rinunciato ad indossare la fede, segnale forte e che potrebbe celare una crisi pesante, degna di una nuova rottura tra i due. Ma cosa sta succedendo davvero?

Dopo un viaggio a Ponza, la coppia non sarebbe più apparsa insieme. Lui ed il primogenito Santiago sono volati alla volta di Londra. Lei e la secondogenita Luna Marì (avuta dall’ex gieffino Antonino Spinalbese) hanno festeggiato il secondo compleanno della bambina in solitaria.

Nel frattempo si sarebbe andato ad inserire nuovamente il gossip su una nuova vicinanza tra De Martino e Alessia Marcuzzi, complice una seduta ravvicinata nel corso della presentazione dei palinsesti Rai.

Adesso però sarebbe spuntato un video in cui la showgirl argentina terrebbe la mano di un misterioso ragazzo durante il compleanno di Ignazio Moser, compagno della sorella Cecilia. Stando ai rumors ripresi da Deianira Marzano, si tratterebbe di un imprenditore di Bergamo. Almeno è ciò che sarebbe emerso da una indiscrezione ripresa dall’esperta di gossip e che trovate nel video in apertura, insieme a Belen in compagnia del suo nuovo presunto “fidanzato”.