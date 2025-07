Belen Rodriguez, scoppia la lite con un rider: interviene Stefano De Martino

Belen Rodriguez coinvolta in una lite con un rider sotto casa, interviene Stefano De Martino.

Non è affatto un periodo facile per Belen Rodriguez, che nelle ultime settimane è finita al centro del gossip per una serie di episodi tutt’altro che positivi. Dalle frizioni con la sorella Cecilia Rodriguez, alle voci su una presunta rissa con un rider, la showgirl argentina continua a far parlare di sé – ma non per motivi professionali.

Lite con un rider sotto casa: interviene Stefano De Martino

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, sabato sera intorno alle 23:00 Belen avrebbe avuto un acceso diverbio con un rider di Glovo, proprio davanti alla sua abitazione milanese.

Le urla e gli insulti avrebbero attirato l’attenzione di diversi passanti, tanto da far intervenire anche il suo ex marito, Stefano De Martino, uscito di casa preoccupato per le grida.

“De Martino – racconta Parpiglia – avrebbe parlato con alcune persone presenti e avrebbe persino dato ragione al rider, prima di riportare Belen in casa con aria sconsolata”.

Una scena che ha rapidamente fatto il giro dei social e ha alimentato nuovi pettegolezzi sulla stabilità emotiva della conduttrice.

La rissa di maggio: una denuncia e accuse gravi

Il fatto con il rider, però, sarebbe solo l’ultimo episodio di una serie. A maggio scorso, infatti, Belen sarebbe stata coinvolta in un altro scontro – ben più grave – con una ragazza, che ha poi presentato denuncia.

Alcuni quotidiani hanno parlato addirittura di una vera e propria rissa davanti a un ristorante, culminata con la rottura del setto nasale della presunta vittima. Online circola un video in cui si vede solo uno spintone e si sentono le grida della Rodriguez che esclama:

“Te la rompo la testa!”

Un video diventato virale, ma sul quale la showgirl non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Addio ai rapporti con Cecilia Rodriguez?

Come se tutto questo non bastasse, si parla anche di un raffreddamento dei rapporti tra Belen e sua sorella Cecilia. Le due, un tempo inseparabili, non si vedrebbero da mesi e avrebbero avuto un litigio importante.

Un dettaglio che ha alimentato le voci di una vera e propria crisi familiare interna al clan Rodriguez, soprattutto dopo l’assenza di Belen ad alcuni eventi importanti per Cecilia e Ignazio Moser.