Nel 2012 Sara Tommasi dopo l’Isola dei Famosi aveva lanciato una bomba di gossip: “Belen ha lasciato Fabrizio Corona perché sta con Giacomo Urtis”. In quella occasione il chirurgo estetico aveva prontamente smentito l’indiscrezione bomba.

Non so come le sia venuta quest’idea. Io e Corona siamo amici da anni, da quando stava con Nina Moric. Conosco la sua famiglia, ci sono ottimi rapporti professionali e di amicizia. Io sono un medico anomalo, mi invitano a serate mondane e ci vado spesso, ma sul lavoro sono molto professionale. Ho registrato un reality in stile americano sui vip nel mio studio di chirurgia estetica , Dottor Urtis, che andrà in onda su Sky, e ho una linea di creme leviganti che andrà in commercio a settembre!