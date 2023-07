Al momento Belen Rodriguez non avrebbe ancora smentito il gossip sul suo nuovo presunto fidanzato, e non è detto che lo farà. Dopo la recente paparazzata tra la showgirl e Elio Lorenzoni pubblicata dal settimanale Chi, non mancano le ulteriori indiscrezioni.

Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa di Milano

Mentre non c’è l’ombra di Stefano De Martino, Belen Rodriguez non starebbe vivendo ore serene. Per tale ragione sarebbe stata costretta a lasciare la sua casa milanese, almeno momentaneamente. Ecco cosa scrive The Pipol nella sua pagina gossip su Instagram:

Clamoroso! Belen Rodriguez lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

A quanto pare, dunque, Belen torna ad essere la regina incontrastata del gossip dell’estate, esattamente come accadde tre anni fa con Antonino Spinalbese, dopo la nuova separazione dal marito Stefano De Martino. Con Elio, dunque, è davvero amore? Lo scopriremo prossimamente.