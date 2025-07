Belen Rodriguez, la reazione alla nuova fidanzata di Stefano

Belen Rodriguez e quella reazione gelida alla nuova fidanzata di Stefano De Martino.

Ormai Stefano De Martino e Caroline Tronelli non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. Le uscite “in incognito” sono acqua passata: la loro frequentazione è diventata ufficialmente pubblica a colpi di paparazzate. In questa settimana i due sono finiti praticamente su tutte le copertine più seguite – da Chi a Gente, passando per Oggi e Diva & Donna – e proprio quest’ultimo ha immortalato un bacio tra il conduttore e la giovane modella, parlando apertamente di una “passione esplosa”.

Ma se Stefano vive serenamente questo nuovo capitolo sentimentale, la reazione di Belen Rodriguez non è passata inosservata.

Incontro a sorpresa a Porto Cervo: il gelo e gli sguardi taglienti

Tutto è accaduto nei giorni scorsi in Costa Smeralda, precisamente a Porto Cervo, dove sia Belen che la nuova coppia si trovavano in vacanza. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i tre si sarebbero incontrati per caso in un noto ristorante della zona. Un faccia a faccia che nessuno sembrava aver pianificato, ma che ha offerto ai presenti una scena tutta da interpretare.

Il giornale racconta che Stefano, alla vista dell’ex moglie, avrebbe superato l’imbarazzo iniziale con un gesto distensivo:

“Ha salutato Belen con un caloroso abbraccio.”

Lei però, prima di andarsene, avrebbe replicato in modo tutt’altro che freddo nei confronti di lui, lanciandogli:

“Un bacio… ma tutt’altro che amichevole.”

La vera tensione però sarebbe scoppiata tra Belen e Caroline. Sempre secondo la ricostruzione di Oggi, tra le due donne ci sarebbe stato uno scambio di sguardi decisamente freddo, quasi a confermare che il clima non fosse dei più rilassati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Questione d’età o altro? Il retroscena della differenza generazionale

Tra i motivi del possibile fastidio di Belen, qualcuno ha ipotizzato che a far storcere il naso sia la notevole differenza d’età tra Caroline e Stefano. Lei ha poco più di vent’anni, lui quasi quaranta. Ma il dettaglio che ha fatto discutere è un altro: c’è meno differenza d’età tra Caroline e Santiago, figlio di Belen e Stefano, che tra Caroline e Stefano stesso. Forse solo numeri, ma nel gossip i numeri parlano quanto (se non più) dei gesti.