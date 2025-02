Belen Rodriguez ironizza su Chiara Ferragni e Fedez? La presunta frecciatina

Il mondo del gossip è in subbuglio. Belen Rodriguez, sempre al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita sentimentale turbolenta, ha lanciato quella che molti considerano una chiara stoccata nei confronti della ex coppia più discussa del momento: Chiara Ferragni e Fedez. Un video pubblicato su Instagram, apparentemente innocuo, sta facendo il giro del web, scatenando ipotesi, interpretazioni e commenti infuocati.

Belen Rodriguez, frecciatina a Chiara Ferragni e Fedez?

Il tempismo non è casuale: il video arriva proprio mentre il matrimonio dei Ferragnez è travolto da uno tsunami mediatico di scandali, tradimenti e indiscrezioni svelate da Fabrizio Corona, che ha promesso di raccontare “tutta la verità” sulla coppia più social d’Italia.

Tutto parte da una Instagram Story di pochi secondi in cui Belen, con un sorriso sornione e un tono ironico, afferma:

Comunque alla fine, dopo tutti i casini che girano nel gossip, sono stata la più brava di tutti oh.

Una frase che, presa da sola, potrebbe sembrare una battuta generica. Ma il pubblico social non perdona e le interpretazioni non si sono fatte attendere. Il tono, l’espressione e, soprattutto, il contesto in cui è stata pronunciata la frase, fanno pensare a una frecciatina ben mirata.

Molti utenti hanno subito collegato il commento alla tempesta mediatica che ha travolto i Ferragnez, tra presunti tradimenti, crisi matrimoniali e rivelazioni scottanti. Le tempistiche, infatti, parlano chiaro: Belen ha pubblicato il video poche ore dopo l’ultima bomba lanciata da Corona sul presunto flirt di Fedez con Angelica Montini e il legame segreto di Chiara con Achille Lauro.