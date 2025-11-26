Belen Rodriguez e la strana intervista: lei confessa tutto

Belen Rodriguez, la confessione dopo la strana intervista.

Belen, serata difficile durante un evento: la showgirl chiarisce sui social

Durante un appuntamento pubblico organizzato da Vanity Fair a Milano, i fan presenti avevano notato che Belen Rodriguez appariva stanca e in evidente difficoltà. A segnalare per primo l’accaduto era stato Gabriele Parpiglia, che aveva ricevuto racconti di un’intervista in cui la showgirl sembrava particolarmente provata. Poco dopo, alcuni filmati circolati su TikTok avevano mostrato Belen con un eloquio rallentato e un atteggiamento affaticato, tanto che il moderatore della serata l’aveva accompagnata sul palco prendendola per mano.

La situazione aveva generato molte discussioni online, con utenti che accusavano l’organizzazione dell’evento di averla fatta intervenire nonostante il suo evidente malessere. Di fronte alle crescenti preoccupazioni, Belen ha deciso di intervenire personalmente sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

“Voglio fare chiarezza”

In un video condiviso su Instagram, l’artista ha voluto raccontare che cosa fosse accaduto poco prima di salire sul palco: «Voglio fare chiarezza su quanto mi è accaduto due giorni fa», esordisce, spiegando di sentirsi in dovere di dare spiegazioni soprattutto a chi era presente in sala.

L’ex modella ha quindi ricordato la sua lunga battaglia con il disagio psicologico: «Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro». Poi la confessione su ciò che aveva peggiorato le sue condizioni quella sera: «L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro. Ovviamente, il risultato è stato un rincog*ionimento importante».

Belen ha sottolineato quanto la sua fragilità emotiva possa entrare in contrasto con la dimensione pubblica del suo lavoro: «Non è stato bello per me rivelarmi così. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato».

Nonostante tutto, la showgirl ha spiegato di aver comunque voluto partecipare all’incontro: «La verità è che ci tenevo a esserci in quella intervista. Sono mancata altre volte a lavoro per non mostrarmi così». Ha poi voluto ringraziare il giornalista che l’ha supportata sul palco e assicurare i followers sul suo percorso di cura: «Ringrazio il giornalista per essere stato delicato in una situazione fuori controllo, ma ci sto lavorando: mi curo, lavoro tanto con lo psicologo. Faccio ciò che devo, altrimenti diventa complicato vivere una giornata normale».