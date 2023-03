Antonino Spinalbese, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin dopo il Grande Fratello Vip, ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez svelando anche come procede la sua frequentazione con Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese ha svelato se ha chiesto un parere a Belen Rodriguez prima di entrare nella Casa del GF Vip:

A lei ho chiesto un parere? Sì e no. Era un avviso. Era preoccupata per il distacco che è avvenuto con mia figlia. Le fa onore. La preoccupazione era stando in un mondo tutto molto delicato e tutto può essere frainteso. Tengo i ricordi brutti per me e non li divulgo.