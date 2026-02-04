Belen Rodriguez furiosa in un’intervista: “Finisce qui!”

Un episodio inatteso avrebbe visto protagonista Belen Rodriguez durante un’intervista legata ai suoi nuovi impegni televisivi. A raccontare quanto accaduto è stata la giornalista Ilaria Ravarino de Il Messaggero, che ha ricostruito i momenti di tensione verificatisi nel corso della conversazione.

La showgirl argentina, impegnata nella promozione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, sarebbe stata coinvolta in un’intervista telefonica insieme ai PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino. Il confronto, nato per parlare del programma in onda ogni giovedì in prima serata sul Nove, avrebbe però preso una piega inaspettata dopo pochi minuti.

Secondo quanto riferito dalla giornalista, a far scattare l’irritazione di Belen sarebbe stato l’uso del termine “rivincita”, impiegato per descrivere il suo ritorno in televisione e il momento positivo che starebbe attraversando tra TV, radio e la presenza al Festival di Sanremo 2026. Un’espressione che la conduttrice non avrebbe gradito.

Poco dopo l’inizio della conversazione, infatti, Belen Rodriguez avrebbe “interrotto bruscamente l’intervista”, chiarendo la propria posizione con una frase netta: “Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in TV”. Subito dopo, sempre secondo il racconto, avrebbe dichiarato: “Questa intervista finisce qui”, lasciando improvvisamente la chiamata.

Dall’altra parte del telefono sarebbero rimasti “i colleghi, attoniti”, come riportato dalla stessa Ravarino. A stemperare la tensione ci avrebbe provato Luca Peracino dei PanPers, che avrebbe commentato ironicamente: “Mai che le gallerie arrivino quando servono”.

Al momento, la versione dei fatti resta quella fornita dalla giornalista de Il Messaggero. Belen Rodriguez non ha ancora replicato pubblicamente all’accaduto e non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. In attesa di un suo eventuale chiarimento, la vicenda rimane avvolta dal beneficio del dubbio.