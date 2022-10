Belen Rodriguez lancia una frecciatina ad Antonino Spinalbese? In convalescenza per essersi fatta male ad un piede ballando, l’argentina ha passato la giornata di ieri, domenica 9 ottobre, a coccolarsi un po’ tra riposo e film.

Per questo motivo, armata di Netflix su iPad, la Rodriguez ha guardato il film “La ragazza più fortunata del mondo”, chiudendo la serata con una riflessione che a molti è sembrata una frecciatina nei confronti dell’ex compagno Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip:

Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali” così mi è stato detto… ma il vaffancul* (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita!

Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere.