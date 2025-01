Belen Rodriguez lancia una frecciata a Stefano De Martino nel suo nuovo programma

Nel corso della seconda puntata del suo nuovo programma su Real Time, Amore alla prova – La crisi del settimo anno, Belen Rodriguez ha pronunciato parole che non sono passate inosservate. Durante una conversazione con una delle protagoniste del reality, la showgirl ha condiviso un’esperienza personale, dichiarando: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”.

Le dichiarazioni di Belen Rodriguez che infiammano il web

I telespettatori e gli utenti dei social non hanno tardato a interpretare il messaggio come una frecciata rivolta all’ex marito Stefano De Martino. L’affermazione ha immediatamente generato discussioni e ipotesi su una possibile allusione al difficile periodo che Belen ha vissuto dopo la fine del matrimonio con il conduttore di Affari Tuoi.

Il riferimento alla separazione con Stefano De Martino

Non è la prima volta che Belen si apre sul suo passato sentimentale. In un’intervista dello scorso anno con Mara Venier a Domenica In, la showgirl aveva descritto i momenti bui che seguirono la separazione: “Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Ma la luce piano piano è tornata”.

Nel frattempo, Stefano De Martino, impegnato con il successo del suo programma, ha recentemente dichiarato che non ci sono possibilità di un ritorno di fiamma con Belen. Nonostante i due mantengano rapporti civili, la loro storia sembra ormai chiusa definitivamente.

Mentre il pubblico continua a porsi domande sul loro futuro, è chiaro che Belen Rodriguez stia cercando di riscrivere la sua narrazione, puntando su un’immagine di forza e rinascita. Le sue parole, tuttavia, lasciano spazio a interpretazioni che alimentano il dibattito sui social.