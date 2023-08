Belen Rodriguez continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del gossip estivo. I motivi sarebbero da ricercare nella sua frequentazione con Elio Lorenzoni, con il quale sarebbe ormai uscita allo scoperto anche sui social. Eppure si parla anche del suo futuro in tv. Quale sarà?

Belen Rodriguez pronta a sbarcare a Sky? L’indiscrezione

Dopo l’uscita di scena da Le Iene e Tu si que vales, a quanto pare avvenuta per sua volontà, in tanti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro in tv per Belen Rodriguez. Numerose sono state le indiscrezioni sul suo conto, l’ultima delle quali arriverebbe dritta dal settimanale Vero, secondo il quale la showgirl argentina sarebbe vicina alla firma di un nuovo contratto.

“La showgirl sarebbe ad un passo dalla firma di un contratto con Sky”, ha fatto sapere il magazine. Ma di cosa si tratterebbe? Secondo i rumors Belen Rodriguez proprio sulla pay tv satellitare potrebbe essere impegnata nel prossimo futuro nella conduzione non di uno, bensì di due trasmissioni: “Su Sky potrebbe condurre due programmi”, si legge. Al momento però non ci sono conferme da parte della diretta interessata, né ulteriori dettagli in merito.

In attesa di capire se e quanto siano veritiere queste indiscrezioni, di certo resta la partecipazione della showgirl nella nuova edizione di Celebrity Hunted su Prime Video in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez. E non si escludono svariate ospitate, tra cui quella annunciata su Rai2 in occasione della nuova edizione di Belve, che vedrà tra i primi ospiti anche l’ex marito Stefano De Martino.