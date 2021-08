Belen Rodriguez intervistata con il compagno Antonino Spinalbese si confessa tra le pagine di Chi Magazine intervistata al bravo Valerio Palmieri.

La showgirl argentina parla del suo amore per Antonino Spinalbese, svelando di aver sentito il desiderio di avere al suo fianco un uomo gentile dopo anni di “bad boy”:

Ero ancora nel trambusto di tutto quello che mi era successo e ho visto come si destreggiava per il mondo, per me è stato decisivo e illuminante e dopo un anno è ancora così, con delle discussioni in più, come per tutte le coppie, però la sua essenza è quella.

E’ stato molto paziente perché sono rimasta incinta presto, mi conosce più da incinta che da non incinta. E la donna in gravidanza cambia tanto nel fisico, nella testa.

E poi, nel mio caso, c’è ancora più attenzione e, quindi, più tensione. La gravidanza non è una passeggiata a 36 anni.

Quando aspettavo Santiago, nove anni fa, non mi accorgevo della fatica che il corpo fa, è una macchina spaziale che realizza una persona con il tuo Dna.

Questa volta ho sentito tutta la fatica: ho avuto nausee fino al quinto mese, ero senza forze, anemica. E Antonino ha subìto tutto con grande rispetto.