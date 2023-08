Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: quella che sembrava essere una frequentazione estiva, a quanto pare potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più importante. Dalle paparazzate alle foto social il passo è stato breve, sebbene la showgirl continui a mantenere volutamente un alone di “mistero” e riservatezza attorno all’uomo che avrebbe preso il posto di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez esce allo scoperto con Elio Lorenzoni

Mentre l’ex ballerino si gode gli ultimi momenti di relax in vacanza con gli amici in Sardegna, Belen Rodriguez condivide la passione per l’equitazione con Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano che ormai da alcune settimane sarebbe entrato nella sua vita e nel suo cuore.

Dopo la conoscenza con la famiglia Rodriguez, Belen avrebbe deciso di uscire allo scoperto anche sui social, immortalandolo a cavallo, seppur nella penombra. In un post ha scritto: “Me encanta”, ovvero “Adoro”. Non è chiaro se all’esperienza condivisa a cavallo o in riferimento al suo presunto nuovo amore.

Ancora più esplicita la frase nel secondo post social in cui però compare solo lei protagonista: “Ahora vuelvo a sentirme bien”, ovvero “Ora mi sento di nuovo bene”.

Sotto ai due post i fan della showgirl argentina non hanno preso benissimo le sue esternazioni, criticando le sue scelte amorose. A detta di alcuni fan, sarebbe riuscita a tenere alta l’attenzione su di sé sebbene non sia tra le protagoniste della prossima stagione televisiva. Ma non solo: c’è chi accusa Belen di aver intrapreso troppo velocemente una nuova relazione, archiviando il matrimonio con Stefano De Martino, nonostante i presunti tradimenti da parte di quest’ultimo.

La verità, a quanto pare, potrebbe arrivare presto da parte di entrambi, dal momento che sono attesi nella prossima stagione di Belve, seppur in due differenti puntate.

