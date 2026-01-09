Belén Rodriguez e Iannone, incredibile ritorno di fiamma?

Un semplice gesto online è bastato per rimettere in moto la macchina del gossip. A distanza di otto anni dalla fine della loro relazione, Andrea Iannone e Belén Rodriguez tornano al centro delle indiscrezioni: tra i due ex potrebbe esserci di nuovo qualcosa?

A far discutere è un dettaglio notato dagli utenti più attenti dei social. Il motociclista avrebbe infatti ricominciato a seguire Belén su Instagram, gesto apparentemente innocuo ma sufficiente, nel mondo dello spettacolo, a scatenare ipotesi e supposizioni. Al momento risulta che i due si seguano reciprocamente, anche se non è possibile stabilire con certezza se in passato il “segui” fosse stato rimosso. Tuttavia, secondo molti, dopo la rottura avvenuta anni fa Iannone avrebbe preso le distanze anche sui social.

Entrambi, del resto, utilizzano Instagram da tempo: l’account del pilota è attivo dal 2012 ed è verificato dal 2017, mentre quello della showgirl risale al 2013. Proprio per questo, la rinnovata connessione virtuale non è passata inosservata e ha immediatamente riacceso le speculazioni su un possibile riavvicinamento.

Il momento, tra l’altro, non potrebbe essere più favorevole ai rumors. Da settimane circolano voci insistenti su una presunta crisi – o addirittura separazione – tra Andrea Iannone ed Elodie, legati sentimentalmente dall’estate del 2022. I due non hanno mai confermato né smentito, ma l’assenza di contenuti condivisi insieme durante le festività natalizie ha alimentato i sospetti.

Anche Belén Rodriguez, reduce da relazioni finite e mai davvero decollate, risulterebbe attualmente single. Un dettaglio che, sommato agli altri indizi, contribuisce a rendere la narrazione ancora più suggestiva.

Per chi avesse bisogno di un ripasso, Belén e Iannone erano stati una delle coppie più chiacchierate tra il 2016 e il 2018, con una storia durata circa due anni e spesso sotto i riflettori. Oggi, a distanza di tempo, basta un follow per far parlare di un possibile ritorno di fiamma.

Per ora, però, non ci sono conferme ufficiali: solo segnali, coincidenze e tanto gossip. La scintilla si è davvero riaccesa o si tratta dell’ennesima suggestione social?