Belen Rodriguez verso Domenica In: a Mara Venier la verità sulla rottura con Stefano De Martino?

Potrebbe essere davvero l’ultima Domenica In di Mara Venier, ma una cosa è certa: la conduttrice ha tutta l’intenzione di mettere a segno un bel colpaccio e portare Belen Rodriguez nel salotto domenicale di Rai1. Come sappiamo, la showgirl argentina dopo la crisi e la successiva nuova rottura dall’ex marito Stefano De Martino e dopo l’addio a Mediaset non ha rilasciato alcuna intervista. Mara Venier potrebbe essere la prima a chiederle tutta la verità?

Belen Rodriguez a Domenica In? La trattativa

Di recente si era parlato dell’approdo di Belen Rodriguez a Belve con Francesca Fagnani, alla quale avrebbe potuto fornire la sua versione dei fatti sia sulla sua vita privata che professionale. Si è poi parlato di una sua ospitata a Stasera c’è Cattelan, ma da quanto svelato da DavideMaggio.it, pare che per motivi al momento ignoti la showgirl abbia deciso di dare forfait.

A questo punto arriva la trattativa con Domenica In, come svelato ancora una volta dal noto blog televisivo. Belen avrebbe deciso di approdare nel programma del pomeriggio festivo di Rai1 in una delle prossime puntate. La showgirl ha scelto di raccontare la sua verità a zia Mara?

Probabilmente scopriremo proprio a Domenica In cosa c’è davvero dietro la nuova rottura dall’ex marito Stefano De Martino e come sta oggi Belen al fianco del nuovo compagno Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano che è piombato nella sua vita (e sui suoi social) proprio dopo la crisi con il padre del suo primogenito.