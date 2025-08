La figlia di Belen Rodriguez nel mirino: la showgirl argentina risponde alle critiche social

Belen Rodriguez, ancora una volta, è diventata protagonista di un’ondata di polemiche social. Ma questa volta il gossip non riguarda presunti attriti con la sorella Cecilia, né nuovi flirt o misteriosi ritorni di fiamma. A finire al centro del ciclone è stata la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Il motivo? Una pioggia di commenti critici sul profilo Instagram della showgirl argentina, accusata da alcuni follower di sovraesporre la bambina, che oggi ha appena quattro anni.

Instagram contro Belen Rodriguez: accuse di sovraesposizione per Luna Marì

Negli ultimi giorni il profilo Instagram di Belen Rodriguez – seguito da oltre 10 milioni di follower – si è trasformato nel palcoscenico di un acceso dibattito. L’ultima foto condivisa dalla conduttrice è un tenero primo piano di Luna Marì, un’immagine che ha raccolto tantissimi like e complimenti, ma anche commenti pungenti.

Diversi utenti, infatti, hanno criticato la scelta di mostrare così frequentemente la bambina, sostenendo che una presenza costante nel feed di una madre celebre possa esporre la piccola a rischi non necessari. C’è chi parla di mancanza di privacy, chi di esibizionismo, chi ancora di sfruttamento emotivo.

Ma Belen, si sa, non è tipo da incassare in silenzio.

La replica di Belen Rodriguez: “Questo è il mio album pubblico”

La showgirl argentina ha deciso di rispondere direttamente a uno dei commenti critici, lasciando – come spesso accade – il segno. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato stampa: solo parole semplici, dirette e, soprattutto, pungenti.

Ecco come Belen ha replicato:

“Esposta a cosa? La gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli! Non siamo più nel periodo dell’analogico. È mia figlia e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”.

Una presa di posizione netta, che rivendica il ruolo materno, ma anche la libertà di condividere ciò che ritiene importante. Per Belen, il suo profilo non è solo uno strumento di lavoro, ma un contenitore personale di memorie, un archivio di vita familiare a cielo aperto. E in un mondo in cui tutto – o quasi – è condiviso, anche i figli diventano parte del racconto.

Il ritorno di Belen: nuovo programma su Radio 2

Mentre infuriano le polemiche online, Belen Rodriguez si prepara a tornare al timone di un nuovo progetto. In autunno, infatti, sarà la voce di un nuovo programma radiofonico su Radio 2, segnando così il suo rientro ufficiale nel mondo della conduzione.

Un segnale chiaro: Belen non ha intenzione di fermarsi, né di farsi fermare dalle critiche. Anzi, sembra più determinata che mai a difendere la propria visione di famiglia, maternità e libertà di espressione.

Belen Rodriguez, Luna Marì e i limiti della visibilità social

L’episodio apre ancora una volta un dibattito più ampio: qual è il confine tra condivisione e sovraesposizione quando si tratta di minori? La presenza dei figli dei vip sui social dovrebbe essere regolata? O la decisione spetta unicamente ai genitori?

Belen Rodriguez ha chiaramente scelto la seconda via, difendendo con fermezza il proprio diritto a mostrare ciò che ama, senza dover dare spiegazioni a nessuno. Ma come sempre accade quando si parla di figure pubbliche, il pubblico – e i social – non restano a guardare.