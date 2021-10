Proseguono le voci e le indiscrezioni sulla presunta crisi (nera) tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia ha avuto una figlia da pochi mesi e sarebbe già verso la rottura.

Belen Rodriguez in crisi con Antonino: “Litigano da settimane…”

Questa volta ad aggiungere altre indiscrezioni ci ha pensato Deianira Marzano con una serie di storie su Instagram dove svela alcuni probabili dettagli sulla crisi che avrebbe investito, da alcune settimane, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese:

Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonio neanche in cartolina. Sono circa 3 settimane che sembrerebbe non ci siano contatti. Tant’è che è subentrata la nonna con il suo aiuto.

I vicini riportano litigate da più di due settimane. Che poi lei abbia postato una foto con dedica non vuol dire nulla. Perché si sa che nel momento di pace si cambia anche idea e magari si mette una foto. Detto ciò, Belen è stata sempre molto chiara sulle sue cose, senza aspettare che uscissero prima. Quindi sono certa che se lo riterrà opportuno sarà lei stessa a dirlo.