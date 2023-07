Belen Rodriguez, cosa farà in tv? Spunta un’indiscrezione: ecco dove potremmo vederla

Nella prossima stagione tv, Mediaset ha deciso inaspettatamente di fare a meno di Belen Rodriguez. O forse sarebbe il caso di dire il contrario. La showgirl argentina avrebbe infatti preso una decisione importante: via da Le Iene e da Tu si que vales per occuparsi di altri progetti. Ma di cosa sta parlando esattamente?

Belen Rodriguez, cosa farà in tv? Le indiscrezioni

Mentre continua a restare al centro del gossip per le sue vicende sentimentali, Belen Rodriguez si sta concentrando anche sulla sua carriera. Dopo essere rimasta orfana di programmi in Mediaset, dove la vedremo prossimamente in tv?

Stando a quanto svelato da Alberto Dandolo, penna di Dagospia, per Belen Rodriguez potrebbero presto aprirsi le porte di Discovery. Pare ci sia un programma in mente pensato appositamente per lei.

Vedremo se anche lei, al pari di Fabio Fazio e di altri volti Rai, si lascerà convincere da Discovery. Per il momento, secondo i recenti rumors, si starebbe godendo il suo nuovo amore dopo l’ennesima rottura col marito Stefano De Martino, ma lontana da casa.