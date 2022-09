Belen Rodriguez ed i paparazzi: un rapporto di odio e amore. Se spesso e volentieri la showgirl argentina non ha avuto problemi nel farsi avvicinare dai fotografi, scherzando con loro e comprendendo il loro lavoro, questa volta si è resa protagonista di una piccola lite in aeroporto al punto da creare il panico e far intervenire (su sua stessa richiesta) la polizia, che però non le ha dato ragione come sperava. Ma cosa è successo?

Belen Rodriguez e la lite con i paparazzi in aeroporto

A spiegarcelo è stata la pagina gossip di ThePipol che su Instagram ha riportato gli ultimi avvenimenti con protagonista Belen Rodriguez. La compagna di Stefano De Martino questa volta si è mostrata meno comprensiva nei confronti dei paparazzi, al punto da far sentire la sua voce. Ecco cosa riporta ThePipol in merito:

Belen Rodriguez è partita poco fa da Milano Linate scatenando il panico in aeroporto. Prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa show girl Argentina ha iniziato ad alzare i toni della voce contro dei fotografi attirando così l’attenzione dei molti passeggeri presenti, dicendo: “Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”. I fotoreporter hanno replicato alla Rodriguez che gli scatti a personaggi pubblici anche se in aeroporto sono consentiti.

Ma come è proseguita l’inedita e clamorosa lite? La showgirl, convinta di avere ragione, ha scomodato la polizia:

A quel punto Belen visibilmente innervosita si è rivolta alla polizia che era a pochi metri dalla scena pronunciando queste parole: “E’ vero che non si possono fare le foto in aeroporto”? Purtroppo per Belen i poliziotti hanno dato ragione ai fotografi che hanno così proseguito il loro lavoro mentre la showgirl Argentina riprendeva il suo cammino senza replicare anche se stizzita.

Questa volta, dunque, Belen ha dovuto accettare il fatto di non avere ragione ed ha lasciato i paparazzi al loro lavoro, mettendosi l’anima in pace.