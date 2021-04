Questo pomeriggio Jonathan, nel corso della sua rubrica odierna durante Detto Fatto, ha raccontato una avvenimento che data 2015, con protagonista Belen Rodriguez, Selvaggia Lucarelli e Gianni Morandi.

Tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli non corre di certo buon sangue. Ecco perché, Jonathan Kashanian ha tirato fuori un episodio di alcuni anni fa quando la showgirl argentina gestiva un ristorante milanese insieme a Joe Bastianich.

Selvaggia insieme a Morandi si era recata nel ristorante per poi venire raggiunta dal personale che la invitava ad andare via dal locale:

Queste le parole di Jonathan.

Il bizzarro accadimento era stato raccontato proprio da Selvaggia Lucarelli in prima persona tramite Facebook:

Una cameriera paonazza comincia a farfugliare “Scusate, dovreste lasciare il locale. La direzione mi ha chiesto di dire che la signora non è gradita in questo locale.

In quella occasione anche Belen era intervenuta tramite social:

In casa mia, in un locale, in un appartamento o in ogni angolo della terra che condivido con i miei cari, non entrerà mai nessuno, lo ripeto e lo riscrivo NESSUNO, uomo o donna, che abbia offeso senza ritegno mio figlio, chiaro o no?

Nessuno ha mai allontanato Gianni Morandi, artista immenso con cui ho lavorato, che stimo e di cui io e il mio locale siamo fan, e lo abbiamo precisato davanti a lui.