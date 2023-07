Belen Rodriguez, a quanto pare, non sarà una delle protagoniste della prossima stagione Mediaset. Dopo numerosi anni di sovraesposizione, la showgirl argentina ha deciso di fare un passo indietro. Nessuna “cacciata”, come qualcuno ha ipotizzato, bensì una scelta personale che ha riguardato certamente Le Iene e forse anche Tu si que vales.

Belen Rodriguez, la dura critica di un ex del Grande Fratello

Se a Le Iene Belen Rodriguez è stata sostituita da Veronica Gentili, lo stesso non è accaduto nel programma della De Filippi. Ma la sua assenza indubbiamente si farà sentire e notare.

Mentre l’addio di Belen a Mediaset è stato senza alcun rancore e frutto di una scelta personale della showgirl, c’è chi preferisce pensare che si sia trattato di una decisione dei vertici e “gode”. Lui è un ex gieffino ed ex compagno di Stefania Pezzopane, Simone Coccia, il quale in modo esagerato ha voluto esprimere un suo commento su quanto emerso dagli ultimi palinsesti Mediaset:

Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… quanto ci godo.

Un commento indubbiamente esagerato e soprattutto inesatto, per i motivi detti sopra, e che non giustifica l’astio provato da Coccia nei confronti della Rodriguez, in questo momento al centro dell’attenzione per via della sua presunta crisi con il marito Stefano De Martino.