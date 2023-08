Belen Rodriguez scatenatissima. La showgirl argentina sembra non soffrire poi tanto a causa della nuova rottura con Stefano De Martino. In attesa della conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, il loro matrimonio sarebbe ormai naufragato da tempo. Lei avrebbe persino iniziato una nuova frequentazione, mentre lui sarebbe single.

Belen Rodriguez scatenatissima alla festa dell’ex naufraga

Nel frattempo però, Belen non si sarebbe persa d’animo ed anzi avrebbe comunque deciso di voltare pagina e affrontare con ottimismo questa nuova fase della sua vita. Sono molteplici i momenti nei quali ad affiancarla c’è Elio Lorenzoni, il nuovo presunto fidanzato. E proprio nelle passate ore la stessa showgirl argentina avrebbe dato spettacolo alla festa per il battesimo del figlio di un’amica dell’imprenditore, nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Stiamo parlando di Beatrice Marchetti, che ieri ha festeggiato il battesimo del figlio Leone. Questa sarebbe stata anche l’occasione per procedere con le presentazioni ufficiali di Belen, dopo quelle di Elio alla famiglia Rodriguez.

In un video postato dall’ex naufraga (in apertura), è possibile vedere la showgirl mentre si scatena sulle note di Besame Mucho. Nel filmato non c’è Elio ma è possibile che sia nei dintorni, felice di poter ammirare la sua amata.

Le immagini confermano ad ogni modo il desiderio di Belen di non farsi abbattere dalle critiche ricevute in seguito alla rottura con Stefano e alle quali avrebbe risposto recentemente con una sonora frecciatina.