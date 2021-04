Barbara d’Urso ha lasciato LaPresse Management, storica agenzia diretta da Marco Durante che la seguiva ormai da molti anni. Attualmente non è seguita da nessuna azienda in particolare e, sul web, si è vociferato di un possibile “coinvolgimento” di Belen Rodriguez: in che senso?

Barbara d’Urso lascia LaPresse per “colpa” di Belen Rodriguez?

Secondo le prime indiscrezioni, dopo l’ingresso di Belen Rodriguez in LaPresse, Barbara d’Urso avrebbe deciso di interrompere la loro lunga collaborazione lavorativa.

A fare chiarezza in queste ore ci ha pensato Dagospia:

Come Dagoanticipato Barbara D’Urso non fa più parte dell’agenzia LaPresse. “L’arrivo di Belen Rodriguez avrebbe agitato la D’Urso, da qui la decisione di rompere con la società di Durante”, questa voce circola da qualche giorno a Milano ma in realtà, stando alle nostre fonti, anche se le due signore non si amano, i motivi sarebbero diversi. La rottura, formalizzata da poco, risalirebbe nella sostanza a qualche mese fa, quando la Rodriguez non era ancora assistita da LaPresse. Al momento la conduttrice non si è affidata a una nuova agenzia.

Giancarlo Scheri commenta la fine di Live Non è la d’Urso