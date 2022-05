Belen Rodriguez e la sua famiglia non sempre riscuotono simpatia, soprattutto tra i colleghi. Tranne la mamma Veronica Cozzani, tutti in casa Rodriguez hanno partecipato ad almeno un reality. Gli ultimi, nello specifico, sono stati Jeremias e il padre Gustavo, entrambi ex naufraghi dell’Isola dei Famosi attualmente in corso.

Eleonora Cecere attacca la famiglia di Belen Rodriguez

Ad attaccare pesantemente l’intera famiglia Rodriguez è stata l’ex ragazza di Non è la Rai, Eleonora Cecere, la quale nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv in cui si appella ad Alfonso Signorini affinchè potesse farla partecipare al GF Vip, fa anche delle pesanti critiche agli argentini.

Ad essere particolarmente attaccato è stato Jeremias Rodriguez, del quale ha detto:

Penso che lui abbia abbandonato l’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto.

Eleonora Cecere, parlando di Belen Rodriguez e della sua famiglia ha definito tutti loro dei “miracolati” e proseguendo nell’attacco a Jeremias ha spiegato che a suo dire continuerebbe a partecipare ai reality solo con l’intento di far parlare di sé:

Partecipa ai reality per far parlare di sé. L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro.