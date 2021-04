Belen Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese. La notizia di gossip aveva fatto il giro della rete durante le festività pasquali ma, proprio stamane, FanPage l’ha smentita con forza rivelando alcuni dettagli in merito.

Secondo fonti vicine a Fanpage.it, Belén non sta per andare all’altare per la seconda volta, almeno non nei prossimi mesi. La notizia di un matrimonio imminente avrebbe colto di sorpresa perfino la diretta interessata.

Non ci saranno nuove nozze, certamente non in un arco di tempo tanto breve e prima della nascita della secondogenita della conduttrice. Del resto, la stessa Belen a Verissimo aveva fatto sapere di non essere propensa all’idea di sposarsi di nuovo, sebbene il compagno le chieda la mano ogni giorno.