Belen Rodriguez ed il compagno Antonino Spinalbese continuano ad essere i protagonisti del gossip nostrano, popolando le principali riviste del settore. Dopo Chi arriva Oggi con nuovi retroscena inediti sulla coppia del momento. Dopo le insistenti voci di rottura, alimentate da presunte frecciatine social, sarebbe ritornato il sereno tra i due tanto da essere volati a Parigi per concedersi un romantico weekend.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno ancora insieme?

Eppure, proprio nella Capitale francese qualcosa sarebbe nuovamente andato storto tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I retroscena sono stati svelati dal settimanale Oggi che ripercorre le tappe degli ultimi giorni a quanto pare tumultuosi vissuti dalla coppia. Dopo il weekend parigino, infatti, lunedì 1 novembre la famiglia Rodriguez si è ritrovata (quasi) al completo per festeggiare papà Gustavo.

Quasi, appunto, perché a mancare sarebbe stato proprio Antonino, che come osservato da Oggi, sui social si mostrava “chiuso in camera, da solo, di fronte alla tv, dopo una mesta spesa all’Esselunga a base di broccoli surgelati e yogurt greco”. Stando al settimanale, “Con lei ci sono tutti, ma non l’ha invitato (in riferimento alla festa organizzata per Gustavo Rodriguez e all’assenza di Spinalbese)”.

Possibile che la mini vacanza a Parigi non sia affatto servita ad arginare la presunta crisi tra i due? Proprio mentre la coppia si trovava in Francia, Antonino aveva postato su Instagram una frase criptica: “Lezioni di vita”. Alla luce degli ultimi fatti, sembra proprio che quella frase abbia avuto un significato differente da quello inizialmente ipotizzato. In merito si legge ancora sul noto settimanale:

La ‘lezione di vita’ a cui Spinalbese faceva riferimento sui social più che un ritorno all’armonia sembra l’indicazione di una bella litigata. E la sensazione che la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea è sempre più netta.