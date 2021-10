Non si placano le voci di una presunta ma sempre più palpabile crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, compagno e padre della piccola Luna Marì, nata solo pochi mesi fa. Ormai foto e Stories insieme della coppia sembrano essere un ricordo sempre più lontano ed ora alle voci si vanno ad aggiungere anche nuovi indizi social.

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno continuano a condividere momenti della propria vita quotidiana sulla proprie Instagram Stories ma ciascuno dei due sembrava vivere su un binario ben distinto. La coppia è ormai destinata al capolinea?

A suscitare ora ulteriori dubbi è una delle recenti Stories condivise dalla showgirl argentina che tra una momento ed un altro del suo nuovo shooting ha voluto condividere un suo pensiero che però qualcuno ha prontamente ritenuto riferibile proprio alla sua storia con Antonino:

Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura delle tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare.