Belen Rodriguez e Antonino, l’addio è ufficiale: Spinalbese vivrebbe da solo in un’altra casa

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sarebbero detti addio. A quanto pare l’ex hair stylist avrebbe preso una casa tutta sua per vivere da solo ed avere la figlia Luna Marie al suo fianco quando non è con la sua mamma.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l’addio è ufficiale

Secondo il settimanale Oggi, Belen e Antonino sarebbero ufficialmente entrati in crisi dopo la nascita della figlia. Nelle foto pubblicate dalla rivista, la Rodriguez si trova sotto casa sua a Milano in un bar al fianco della sua famiglia.

Ad un certo punto arriva pure Antonino che prende la figlia e la porta via dentro la sua carrozzina. Incontro sereno ma freddo e distaccato.

I due genitori sarebbero “sereni, ma emotivamente distanti”, si legge.

A quanto pare Spinalbese non avrebbe mandato giù l’assenza di Belen al suo fianco quando è stato ricoverato in ospedale per una decina di giorni.

Una volta dimesso Antonino ha condiviso uno scatto con la sua famiglia scrivendo: “Il mio Natale siete voi”. Non è da escludere, quindi, che nelle prossime ore Spinalbese possa prendere un aereo per andare in Liguria dove abitano i genitori lasciando la piccola Luna Mariè a Milano con Belen e il clan Rodriguez.