Chi è Angelo Edoardo Galvano: nuovo amore di Belen Rodriguez, ecco cosa ne pensa la famiglia dell’argentina

Nuovo amore per Belen Rodriguez. Tra le pagine di Chi Magazine la showgirl argentina è stata paparazzata in compagnia di Angelo Edoardo Galvano, il suo nuovo fidanzato.

Nuovo amore per Belen Rodriguez. Tra le pagine di Chi Magazine la showgirl argentina è stata paparazzata in compagnia di Angelo Edoardo Galvano, il suo nuovo fidanzato.

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano: chi è il nuovo amore

Il settimanale li ha beccati insieme nel cinque stelle Albereta Relais & Chateaux, in Franciacorta: lui con il cappellino e lei con un abito a scacchi.

Insieme a Belen e Angelo anche alcuni amici fra i quali Billy Berlusconi, figlio di Paolo, e la moglie Matilde Bruzzone.

Intanto Angelo Edoardo, per il momento, non ha sbagliato una mossa. Timido, riservato, ma sicuro di sé, pacato ed equilibrato, non ha mai fatto un post o una confidenza agli amici sul legame con Belen.

Si è semplicemente dedicato a lei, ha fatto alcuni piccoli viaggi, sempre con amici, quasi a ricreare un clima famigliare. Lui piace molto anche ai coniugi Rodriguez e sappiamo quanto conti il punto di vista e l’intuito di mamma Veronica.

Chi è il nuovo fidanzato di Belen

Angelo Edoardo Galvano è il nuovo fidanzato di Belén Rodriguez. Nato nel 1990, quindi più giovane di Belén (che è nata nel 1984), è originario della Sicilia, precisamente di Agrigento.

Ingegnere specializzato in energia, viene descritto come un esperto in tecnologie green e sostenibili. Al momento, sembra che non presenti alcun difetto! La showgirl sembra felice accanto a lui e crede molto in questo rapporto, soprattutto perché Angelo Edoardo non è famoso e non appartiene al mondo dello spettacolo.

È già stato accolto in famiglia e ha superato il test di mamma Veronica, il che lo rende ufficialmente parte del clan!

