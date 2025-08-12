Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, la reazione di Maria

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle: ballerina per una notte e sfida contro Maria De Filippi

Milly Carlucci si è dimostrata ancora una volta maestra nel mettere insieme cast sorprendenti e ricchi di celebrities per il suo Ballando con le Stelle. Da anni ci prova anche con Belen Rodriguez (clicca qui per il suo fidanzato ufficiale), la quale sembrava vicinissima alla firma un anno fa, salvo poi ritirarsi all’ultimo momento.

Il gossip si è riacceso solo recentemente, con nuove indiscrezioni sul possibile coinvolgimento di Belen. Gabriele Parpiglia tempo fa aveva svelato che, al momento, non c’era alcun accordo firmato: la sua partecipazione avrebbe potuto riguardare solo il ruolo di ballerina per una notte, con il cachet come elemento decisivo. Questa apparizione coincidendo con la trasmissione rivale di Canale 5, Tu Si Que Vales, creerebbe una situazione interessante, perché significherebbe che Belen sta sfidando, almeno sul piano mediatico, la sua ex datrice di lavoro, Maria De Filippi.

La conferma e la reazione di Maria De Filippi: “Scelta non gradita”

La conferma è arrivata proprio da Parpiglia, nella sua rubrica Chicchi di Gossip: “Come avevamo anticipato, ci sarà Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come ballerina per una notte. In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita”.

L’eventualità di avere Belen nello stesso programma in cui apparirà Barbara d’Urso è uno scenario che piace a molti: Rossella Erra, ad esempio, aveva espresso entusiasmo per questa ipotesi, immaginando uno scontro sul palco tra le due: “Le vorrei vedere entrambe a Ballando con le Stelle… sarebbe troppo bello… le adorerei!”

Gli ospiti di Maria De Filippi

Ma intanto, anche Maria De Filippi non è rimasta a guardare. Per contrastare i colpi sul fronte Rai, ha messo insieme per Tu Si Que Vales un cast stellare con ospiti come Fiorella Mannoia, Mara Venier, Ilary Blasi, Emma Marrone, Tina Cipollari, Alessia Marcuzzi, Lorella Cuccarini e molti altri volti noti.

Con nomi del genere da entrambe le parti, partirebbero ufficialmente le vere sfide del sabato sera. Manca solo la conferma definitiva del cachet e della presenza di Belen, ma la stagione televisiva 2025–2026 sembra già carica di energia e colpi di scena.