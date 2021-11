Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ancora in crisi? Dopo la “fuga” a Parigi con tanto di foto insieme per la gioia dei social, pare che le cose tra la coppia più “attenzionata” della rete non stiano andando per il verso giusto.

“Chi sarà il prossimo?”, la reazione di Belen: crisi nera con Antonino

Tra le pagine del settimanale Oggi, i nuovi retroscena parlano di Belen Rodriguez paparazzata con la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser ma senza Antonino:

Belen fuma nervosamente sigarette all’esterno dell’aeroporto milanese di Linate. Con lei non c’è Antonino Spinalbese. È bellissima e malinconica la Rodriguez mentre parte per la Sicilia. Ciò che appare certo ormai è che Belen e Antonino al momento non vivano più sotto lo stesso tetto. Sono giorni complessi, pregni di dubbi e incertezze.

Oltre alle indiscrezioni della rivista, la Rodriguez ha risposto ad un follower in maniera molto particolare. “Chi sarà il prossimo?”, ha chiesto l’utente. Pronta la replica dell’argentina:

Probabilmente sono cavoli miei!

Questa risposta conferma, in qualche modo, l’evidente crisi con Antonino Spinalbese?

Sicuramente le cose tra di loro non vanno bene, questo è molto chiaro: quale sarà la prossima mossa? Vi terremo aggiornati!

