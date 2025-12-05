Belen “non sta bene” e prende una decisione: cos’è successo

Belen Rodriguez si ferma: la scelta per tutelare la propria salute, “sostenuta dalle persone più care”

Belen Rodriguez sta attraversando un periodo complesso e, come spesso accade quando si parla di personaggi molto esposti, ogni segnale di difficoltà diventa immediatamente di dominio pubblico. La showgirl argentina, che non ha mai nascosto le sue fragilità, ha vissuto di recente momenti che hanno allarmato i fan e che l’hanno portata a prendere una decisione importante per il suo benessere.

La situazione è diventata evidente dopo quanto accaduto alla kermesse Vanity Stories, dove Belen è apparsa visibilmente in difficoltà davanti a un pubblico numeroso e agli obiettivi dei media. Lei stessa ha poi raccontato di essere arrivata all’evento dopo aver assunto diversi calmanti, spiegazione che ha confermato il suo stato di malessere.

Già qualche settimana prima, durante la sua partecipazione a Belve, aveva parlato apertamente del suo rapporto complicato con i farmaci. È una caratteristica che da sempre la contraddistingue: la volontà di non nascondersi e di affrontare con sincerità ciò che le accade, anche quando si tratta di aspetti più dolorosi.

Secondo quanto anticipato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, in questi giorni Belen avrebbe scelto di ridurre gli impegni professionali per ritagliarsi il tempo necessario a recuperare. Attualmente impegnata nel programma “Matti da legare” su Radio2, trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì, la conduttrice avrebbe deciso di limitare la sua presenza in diretta a un solo giorno alla settimana. Parpiglia riporta infatti: “Al momento Belén Rodriguez ha scelto di essere presente in radio solo il giovedì, su Radio2, nel programma ‘Matti da legare’, per superare un periodo che lei stessa ha definito difficile”.

Il giornalista sottolinea inoltre che la scelta è stata accolta con grande comprensione da chi le sta accanto: “Una scelta sostenuta con affetto dalle persone che le sono vicine e condivisa anche dai colleghi della radio”.

Nonostante le critiche e gli inevitabili haters che da anni non risparmiano commenti negativi alla showgirl, sono moltissime le persone che le hanno manifestato solidarietà e affetto. Sui social, infatti, sono comparsi decine di messaggi di sostegno che la incoraggiano ad affrontare questo momento difficile con serenità e senza sensi di colpa.

La decisione di rallentare rappresenta per Belen un passo significativo verso la cura di sé, un segnale di consapevolezza e maturità in un momento in cui il bisogno di proteggere la propria salute mentale e fisica appare più evidente che mai.