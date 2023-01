Belen Rodriguez si è lasciata intervistare tra le pagine del settimanale F, raccontando del suo matrimonio con Stefano De Martino e svelando pure un retroscena che, in qualche modo, interessa anche Antonino Spinalbese, suo ex compagno e padre di Luna Marì.

Belen non ha mai amato Antonino? La dichiarazione su De Martino

Quando io e Stefano ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere.

Belen ha parlato proprio dei primi tempi, quando De Martino stava per realizzarsi professionalmente:

Ha sempre avuto questo carisma, questa verve pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto. Ma la vita con un ballerino non è facile: c’è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni personali, guadagni inferiori. All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo.

Santiago è stato fondamentale per il loro riavvicinamento definitivo:

Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme.

Belen Rodriguez ha ammesso di essere stata lasciata da Stefano De Martino:

Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto.

E’ chiaro che Belen, quando ha iniziato la sua storia con Antonino Spinalbese, escludeva il ritorno con De Martino ma al cuor non si comanda ed insieme sono meravigliosi, dobbiamo ammetterlo.