Belén, “l’unica che può distruggere Corona”: il gossip

Il nome di Fabrizio Corona continua a dominare le cronache del gossip, attirando attenzione ben oltre i confini del settore. Anche dopo il divieto di affrontare alcuni argomenti specifici, l’ultima puntata del podcast Falsissimo ha comunque sollevato un’ondata di polemiche e commenti.

Nel corso dell’episodio, Corona ha preso di mira numerosi personaggi noti della televisione italiana. Dai volti più discussi del momento, come Gerry Scotti e Samira Lui, fino a figure considerate colonne portanti di Mediaset, tra cui Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Proprio quest’ultima, secondo Corona, avrebbe avuto un ruolo chiave nell’uscita di scena di Barbara D’Urso e nell’allontanamento di Belén Rodríguez dall’azienda.

Dopo la messa in onda della puntata, diversi osservatori ed esperti di gossip hanno analizzato le dichiarazioni dell’ex paparazzo. Un dettaglio, in particolare, non è passato inosservato: Belén Rodríguez è rimasta completamente fuori dalle accuse dirette. Secondo il blogger Alessandro Rosica, questa scelta non sarebbe casuale. A suo dire, la showgirl argentina sarebbe una delle poche persone in grado di mettere seriamente in difficoltà Corona. “Lui difende l’Argentina perché sa che è una delle poche a poterlo distruggere, purtroppo non lo farà mai. È troppo implicata”.

Resta ora da capire se Belén Rodríguez deciderà di intervenire pubblicamente. Finora, a parte una breve presa di posizione iniziale in cui aveva espresso solidarietà ad Alfonso Signorini allo scoppio dello scandalo, la conduttrice ha preferito mantenere il silenzio sulle affermazioni di Corona, evitando qualsiasi commento diretto.

Nel frattempo, Mediaset ha diffuso un nuovo comunicato ufficiale in cui prende le distanze dalle dichiarazioni circolate negli ultimi giorni, definendole “falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’Ordine dei giornalisti, chiarendo che la decisione del Tribunale non rappresenta una forma di censura. Secondo quanto spiegato, la sentenza ribadisce che “non esiste un diritto a diffamare” e sottolinea come l’attività di Corona venga considerata “un’attività meramente commerciale che niente ha a che vedere con l’informazione”.